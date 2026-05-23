Cina, strage nella miniera: più di 80 morti dopo l'esplosione

Strage di minatori nel nord della Cina. Un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushenyu, nella contea di Qinyuan, nella provincia dello Shanxi, ha provocato più di 80 morti. Ma il bilancio è purtroppo ancora provvisorio. Al momento dell'incidente, avvenuto venerdì alle 19.29 (le 13.29 in Italia), si trovavano sottoterra almeno 247 lavoratori. Alle 6 di sabato mattina (mezzanotte in Italia), diversi minatori erano stati portati in superficie, ma molti altri sono rimasti intrappolati nei cunicoli. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato un dispiegamento totale delle forze di soccorso per ritrovare i dispersi e prestare assistenza ai feriti e ha sollecitato un'indagine approfondita sulle cause per trovare i responsabili. I responsabili dell'azienda di gestione della miniera sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine. Poiché la Cina è entrata nella stagione delle piene, Xi ha inoltre chiesto un rafforzamento della preparazione alle emergenze e solide misure di controllo delle inondazioni e di soccorso in caso di calamità.