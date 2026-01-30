Ciclone Harry, mutui sospesi fino a fine emergenza

«I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati» hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, «fino all'agibilita o all'abitabilità del predetto immobile» e comunque «non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza», una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la «sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale». È quanto si legge nell'ordinanza della protezione civile per i territori colpiti dal ciclone Harry, secondo quanto riferito dall'agenzia Agi.