Chioggia, si ribalta un furgoncino minivan: 3 lavoratori stranieri morti nel canale

Altre 6 persone che erano a bordo sono riuscite a uscire e a mettersi in salvo. Dalle prime ore del mattino, sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco e i sommozzatori

Tre persone sono morte in un incidente avvenuto questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. Dopo il recupero del mezzo con l'autogru dei Vigili del fuoco, sono stati recuperati all'interno del veicolo i corpi senza vita di tre uomini. Si tratta di lavoratori agricoli di origine nordafricana.

Gli altri sei sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l'autogru giunta da Mestre. Presenti anche Suem 118 e Carabinieri.

L'intervento è avvenuto alle 6.30 di questa mattina, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, Il minivan ribaltato è stato visto all'interno del canale. La richiesta di soccorso è giunta dai carabinieri, a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato il mezzo finito in acqua.