L’Intelligenza artificiale ci sfida: sappiamo custodire voci e volti umani?

Non è affatto semplice; servono tempo, costanza e disponibilità. Apprendere l’arte del custodire è un’operazione complessa ma non per questo irrealizzabile. Proprio perché arte richiede esercizio e abnegazione. Più che un test, essa esprime compiutamente il legame profondo tra la mente e il cuore. Soprattutto se a essere custoditi non sono semplici segreti, che pure hanno la loro importanza, ma ciò che di più prezioso possa esistere, ovvero le voci e i volti. Come a dire la nostra stessa umanità contro processi sempre più veloci di discriminazione algoritmica.

È importante, dunque, fondare questa azione dal sapore squisitamente comunicativo su alcuni pilastri che consentono di mettere a frutto il senso critico e la libertà di spirito, dando forma così alla custodia degli altri. Nel Messaggio per la 60ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali , Leone XIV ne indica tre: responsabilità, cooperazione ed educazione. Un trittico riservato non solo agli addetti ai lavori ma rivolto a tutti perché – ricorda il Papa – «nessuno può sottrarsi alla propria responsabilità di fronte al futuro che stiamo costruendo». Una motivazione che diventa principio basilare per non disperdere la dinamicità insita nella comunicazione. E diviene anche esemplare in questo: la responsabilità chiede cooperazione e plasma l’educazione; la cooperazione si esercita nella responsabilità condivisa perché l’educazione sia persistente; l’educazione è alimento per la responsabilità e la cooperazione.

I tre “pilastri” sostengono l’intero edificio comunicativo con la circolarità del loro basamento. Il risultato è una tensione costante verso il pensiero critico e la libertà di spirito. Il primo entra in gioco come condizione silenziosa della libertà. Chi comunica, seguendo questa doppia inclinazione, lo fa perché ha imparato a distinguere ciò che conta da ciò che non conta in modo assoluto. Ha esercitato una critica delle proprie dipendenze interiori, riconoscendo che molte deviazioni nascono dall’attribuire valore ultimo a ciò che è relativo. Questo discernimento non è teorico ma vissuto. Tuttavia, una volta compiuto il lavoro, esso non resta in primo piano. Il pensiero critico prepara il terreno; la libertà dello spirito è il guadagno. È il risultato di un lungo processo in cui s’impara a non assolutizzare ciò che passa, come ad esempio il progresso tecnologico. Per questo appare come pienezza, pace e solidità insieme: una libertà che non fa rumore, ma regge tutta la vita.

In questo modo la coscienza non è più occupata a difendersi, a calcolare, a prevedere. È libera perché non deve più continuamente scegliere sé stessa. È una libertà che non grida, ma sa custodire «il dono della comunicazione – scrive il Papa – come la più profonda verità dell’uomo, alla quale orientare anche ogni innovazione tecnologica». È l’unica condizione di possibilità per abitare questo tempo, perché – osserva ancora Leone XIV – «non siamo una specie fatta di algoritmi biochimici, definiti in anticipo. Ciascuno di noi ha una vocazione insostituibile e inimitabile che emerge dalla vita e che si manifesta proprio nella comunicazione con gli altri». E questa trova il suo compimento nella donazione totale di sé. Conviene non dimenticarlo mai!

Vincenzo Corrado è direttore dell'Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei