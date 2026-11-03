Il Papa ai giovani: il mondo ferito ha bisogno del vostro coraggio. La vera vittoria? È donare se stessi

Il Papa ai giovani: il mondo ferito ha bisogno del vostro coraggio. La vera vittoria? È donare se stessi

La difficoltà di accettare sé stessi nell'epoca dei social, la pressione di dover apparire perfetti, il timore di non essere all'altezza, il bisogno di relazioni autentiche. Sono alcune delle fragilità giovanili che papa Leone XIV mette a fuoco nel messaggio per la XLI Giornata mondiale della gioventù . Il Pontefice sceglie di partire dalle inquietudini concrete delle nuove generazioni per rilanciare il cuore dell'annuncio cristiano: il coraggio non nasce dall'autosufficienza, ma dalla certezza che Cristo continua a camminare accanto all'uomo anche nelle tempeste della vita. Per questo, nota il Pontefice, i giovani possono essere testimoni della speranza anche in questo mondo «creato buono, ma ferito». Un testo, quello diffuso oggi, che accompagnerà la Gmg celebrata nelle diocesi il 22 novembre, solennità di Cristo Re, e che guarda già all'evento internazionale di Seul 2027.

Il coraggio è umiltà e la vittoria è dono di sé

Nel messaggio Il Papa parte, appunto, dalle inquietudini concrete che segnano la vita di molti giovani. Non offre una lettura astratta della realtà, ma riconosce tutto ciò che destabilizza le nuove generazioni, come il confronto continuo con modelli «inarrivabili e artificiali» proposti dai social media, la difficoltà di accettare la propria identità e la ricerca di relazioni autentiche in una società sempre più tecnologica. «Avvertite la necessità di affetti sinceri, perché la tecnologia può imitare l'empatia, ma non sostituire l'autentica vicinanza umana», scrive il Pontefice. E aggiunge che molti giovani conoscono «la solitudine, la delusione o il timore di non essere all'altezza». Di fronte a queste fragilità, il Papa propone una domanda decisiva: da dove nasce il coraggio cristiano? La risposta non è nelle capacità personali né in una forma di volontarismo. Al contrario, il coraggio evangelico nasce dall'incontro con Cristo. Richiamando l'episodio dei discepoli impauriti nella tempesta, Leone XIV ricorda che Gesù viene incontro all'uomo proprio nelle acque agitate della vita e gli dice: «Sono io, non abbiate paura». La certezza che il Papa affida ai giovani è che «prima ancora che voi iniziate a cercare Cristo, Egli è già in cerca di voi». Da qui prende forma uno dei passaggi centrali del messaggio: il coraggio cristiano non coincide con l'assenza di paura. È piuttosto la capacità di affrontare la realtà sapendo di non essere soli. «Il coraggio cristiano non nasce primariamente dalla nostra forza: nasce dalla sua presenza», afferma il Pontefice. Si tratta quindi di una virtù che sgorga dalla fede e dalla fiducia in Dio, non dall'autosufficienza.

Anche il concetto di vittoria viene radicalmente reinterpretato. Nella cultura contemporanea vincere significa spesso affermarsi, prevalere sugli altri, accumulare successo, consenso o potere. Gesù, invece, quando dice «Io ho vinto il mondo», non parla di una conquista mondana. La sua vittoria si realizza sulla Croce e nella Risurrezione. È la vittoria dell'amore sul peccato, della vita sulla morte, della speranza sulla disperazione. Per questo il Papa sottolinea che «la vera vittoria non è imporre sé stessi, ma donare sé stessi». La differenza tra la logica del Vangelo e quella del mondo attraversa l'intero messaggio. Per Leone XIV il cristiano non è chiamato a sottrarsi alle sfide del proprio tempo né a inseguire modelli di perfezione irraggiungibili, ma a diventare testimone di una speranza concreta. Il coraggio evangelico si manifesta nella capacità di amare, di servire, di costruire relazioni autentiche, di impegnarsi per la pace e per il bene comune anche quando il contesto sembra scoraggiante.

Per questo il Pontefice invita i giovani a considerarsi protagonisti della vita della Chiesa e della società. Le loro domande, le loro inquietudini e perfino le loro ferite non sono un ostacolo, ma possono trasformarsi in una risorsa. La speranza cristiana, ricorda il Papa, non consiste nell'ignorare il male o le difficoltà, bensì nel sapere che Cristo le ha già attraversate e vinte. Da qui nasce l'invito che accompagnerà il cammino verso la celebrazione della Gmg: non lasciarsi paralizzare dalla paura, ma diventare segni credibili della vittoria di Cristo nel mondo.

Il 22 novembre la Gmg nelle Chiese locali

Il messaggio arriva mentre molte diocesi italiane stanno già organizzando la celebrazione della Gmg a livello locale. A Bologna, per esempio, il 22 novembre i giovani si ritroveranno con il cardinale Matteo Maria Zuppi per una Messa diocesana che rappresenterà anche uno dei primi appuntamenti di preparazione verso Seul. Analoghe iniziative sono previste in numerose Chiese locali. A Novara la Gmg diocesana sarà vissuta alla vigilia della festa di Cristo Re con incontri, laboratori, testimonianze e la preghiera conclusiva con il vescovo, secondo una formula che molte diocesi stanno adottando come tappa di avvicinamento all'incontro internazionale del 2027.

Seul entra nella fase operativa

Intanto il cammino verso la capitale coreana sta entrando in una fase più concreta. Il Comitato organizzatore ha aperto il sistema internazionale di iscrizione dei pellegrini e ha avviato nuove iniziative di coinvolgimento delle Chiese locali. Tra queste il pellegrinaggio della Croce e dell'Icona della Gmg nelle diocesi coreane, il reclutamento dei volontari internazionali e diversi progetti spirituali e ambientali che accompagneranno i giovani fino all'estate del 2027.

Sul fronte italiano è online anche il portale ufficiale promosso dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei , pensato per raccogliere materiali, informazioni organizzative e strumenti di preparazione spirituale per i pellegrini. L'appuntamento di Seul si svolgerà dal 3 all'8 agosto 2027, preceduto dalle tradizionali Giornate nelle diocesi coreane dal 29 luglio al 2 agosto.

Un viaggio da seguire anche con “Qui Corea”

Proprio per accompagnare il percorso verso la Gmg, Avvenire ha lanciato il podcast “Qui Corea” , realizzato in collaborazione con il Servizio nazionale per la pastorale giovanile. La serie racconta il volto della Corea del Sud che accoglierà i giovani del mondo: un Paese segnato dalla rapidità dello sviluppo, ma anche dalle ferite della divisione e dalle forti pressioni sociali che vivono le nuove generazioni.

Quello del Papa, insomma, è un appello che si inserisce dentro un vasto cammino già avviato e che, oggi più che mai, offre una chiave di lettura importante sul tempo attuale: la fede può essere la radice della risposta alla paura, una risposta coraggiosa, capace di animare una generazione chiamata non a vincere sugli altri, ma a trasformare il mondo attraverso la speranza.