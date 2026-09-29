Dal Gargano alle Americhe, la nuova “linea sacra” di san Michele

«La linea micaelica comincia in Paradiso: è lì che san Michele adora la Santissima Trinità». Padre Ladislao Suchy, sacerdote polacco della Congregazione di San Michele Arcangelo e rettore del santuario di Monte Sant’Angelo, risponde così quando gli si domanda dove inizi davvero quella direttrice ideale che congiunge sette celebri luoghi legati all’arcangelo: Skellig Michael in Irlanda, St Michael’s Mount in Cornovaglia, Mont-Saint-Michel in Normandia, la Sacra di San Michele all’imbocco della Val di Susa, Monte Sant’Angelo sul Gargano, il monastero dell’Arcangelo Michele di Panormitis, nell’isola greca di Simi, e il monastero Stella Maris sul Monte Carmelo, in Terra Santa. Secondo una tradizione popolare, la sacra linea rappresenterebbe il colpo di spada con cui l’arcangelo ricacciò Satana negli inferi. Un piccolo grande mistero, dal momento che la mappa parla da sé, eppure non si tratta di un itinerario attestato dalle fonti antiche e non vi sono prove che quei santuari siano stati edificati ricercando un simile allineamento.

La cosiddetta “linea sacra di san Michele”, che unisce sette luoghi di culto, dalla Terra Santa all'Irlanda

La missione di san Michele, che la Chiesa festeggia oggi con gli arcangeli Gabriele e Raffaele, è descritta nella Scrittura. Il suo nome ebraico, Mi-ka-El , significa «Chi è come Dio?»: nessuna creatura può prendere il posto del Creatore. In Daniele è il «gran principe» che vigila sul popolo di Dio; la Lettera di Giuda lo mostra mentre contende con il diavolo per il corpo di Mosè; nell’Apocalisse guida gli angeli contro il drago, «il serpente antico», e lo precipita dal cielo. La tradizione cristiana lo ha perciò riconosciuto come protettore della Chiesa e condottiero delle schiere celesti.

Le prime grandi attestazioni del culto micaelico si svilupparono in Oriente. In Occidente il principale centro propulsore divenne la grotta del Gargano. Il Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano colloca alla fine del V secolo le apparizioni dell’Arcangelo a un vescovo di Siponto, in seguito identificato con Lorenzo Maiorano. Il santuario fu particolarmente caro ai Longobardi, che riconobbero in san Michele il proprio protettore e ne propagarono la venerazione. L’influenza del Gargano seguì le vie di pellegrinaggio dell’Europa medievale, lungo le quali sorsero nei secoli successivi altri grandi centri micaelici, fra cui la Sacra di San Michele. «In Italia la devozione è antichissima – osserva padre Suchy –. Nel passato, soprattutto nel Sud, era legata ai pellegrinaggi a piedi che partivano dai paesi e dalle città della Puglia, della Basilicata, della Campania e anche dell’Abruzzo». Le compagnie avanzavano lungo tratturi e sentieri con canti, croci e stendardi. Oggi quel mondo ha cambiato forma. «È mutato il tipo di culto». Sono diminuite le compagnie che percorrono integralmente la strada a piedi; automobili e pullman hanno abbreviato il viaggio. «Cambia la modalità del pellegrinaggio: magari i visitatori non aumentano come numero, ma aumenta la qualità. Oggi ancora di più la gente avverte quanto abbia bisogno del suo aiuto». La trasformazione non riguarda soltanto il Gargano. «Ci sono tanti altri Paesi dove la devozione si sta allargando e risvegliando – racconta padre Suchy –. Si riscopre e si ritorna a invocare colui che è stato sempre considerato il protettore della Chiesa. A partire dal Brasile».

Nel Paese verde-oro è infatti in corso una vera rinascita micaelica. La Quaresma de São Miguel Arcanjo , periodo penitenziale dal 15 agosto al 28 settembre, coinvolge moltitudini di fedeli. La pratica si richiama anche a san Francesco d’Assisi, che la osservava in preparazione alla festa dell’arcangelo: durante quella del 1224, ritiratosi alla Verna, ricevette le stimmate. Un ruolo centrale è svolto da Hesed, istituto di vita religiosa fondato a Fortaleza nel 1997 da suor Kelly Patrícia e suor Jane Madeleine, articolato in un ramo femminile e uno maschile. Nel marzo 2020, con le chiese chiuse per la pandemia, Hesed intensificò la propria presenza sul web, portando nelle case l’adorazione eucaristica e rendendo pubblica la devozione a san Michele, fino ad allora vissuta al proprio interno. Da quelle dirette nacque l’“Esercito di san Michele”, una vasta rete di fedeli uniti quotidianamente dal Rosario e altre pratiche di preghiera. Padre Suchy parla di circa 800mila aderenti; Hesed dichiara di avere superato il milione. Le religiose dell’istituto hanno inoltre trasmesso da Monte Sant’Angelo catechesi rivolte al Brasile, creando un ponte con il Gargano. Il legame non è soltanto virtuale. Una copia della statua venerata a Monte Sant’Angelo, benedetta sul Gargano, il 26 luglio 2025 ha iniziato da Santa Bárbara d’Oeste una peregrinatio attraverso il Brasile. La missione, promossa sempre da Hesed con il nome A Grande Reconquista , porta l’immagine nelle diocesi e accompagna la consacrazione delle comunità locali a san Michele. Nell’agosto scorso aveva già raggiunto 33 città di 16 Stati. A Montes Claros, nel Minas Gerais, l’arcivescovo José Carlos de Souza Campos ha affidato l’intera arcidiocesi a san Michele.

Hesed non esaurisce la rinascita brasiliana. Decisivo è anche Frei Gilson, sacerdote dei Carmelitani Messaggeri dello Spirito Santo e, per seguito digitale e capacità di mobilitazione, fra i predicatori più popolari del Paese. Durante la Quaresima di san Michele, ogni anno, guida dal lunedì al sabato, alle quattro del mattino, il Rosario davanti all’Eucaristia trasmesso online, superando spesso il milione di collegamenti simultanei. Alle dirette mattutine di Frei Gilson ha dato ulteriore risonanza Canção Nova, comunità carismatica fondata il 2 febbraio 1978 dal salesiano Jonas Abib e divenuta una delle maggiori realtà della nuova evangelizzazione in Brasile, con televisione, radio, internet ed editoria. Nel 2026 ha trasmesso sui propri canali i 40 dias com São Miguel Arcanjo guidati dal religioso, dal lunedì al sabato a partire dalle 3.50, affiancandovi un proprio itinerario quotidiano. Il cammino si è concluso dal 25 al 27 settembre, nella sede di Cachoeira Paulista, con l’ Acampamento São Miguel Arcanjo : tre giornate di predicazioni, preghiera, adorazione, musica e Messe. Alla diffusione della Quaresima di san Michele contribuisce anche padre Reginaldo Manzotti, sacerdote dell’arcidiocesi di Curitiba, predicatore, cantante e scrittore. Fondatore nel 2005 dell’Associação Evangelizar É Preciso, guida ogni giorno online un momento di preghiera dedicato a san Michele dall’enorme seguito.

Un polo micaelico sta sorgendo nel comune di São Miguel Arcanjo, circa 180 chilometri a ovest della città di San Paolo. Qui si tramanda il racconto di un’apparizione avvenuta durante la Rivoluzione costituzionalista del 1932. Il 29 settembre, mentre le truppe si preparavano allo scontro, un bagliore avrebbe rischiarato il cielo e un uomo avrebbe annunciato la cessazione dei combattimenti. Tornato in chiesa, un capitano avrebbe riconosciuto nell’immagine di san Michele colui che aveva portato l’annuncio. Nella stessa località è in costruzione la Gruta do Arcanjo , complesso di 30mila metri quadrati con un padiglione, una chiesa ispirata al santuario del Gargano e una statua di san Michele alta 69 metri, annunciata come la più alta al mondo. Nelle fondamenta sarà posta una pietra della grotta di Monte Sant’Angelo donata nel 2022. Il Brasile è l’epicentro di un fenomeno che si allarga al resto del continente. Dall’8 al 19 ottobre il Paraguay accoglierà la spada di san Michele venerata nella grotta del Gargano, che per la prima volta lascerà l’Italia. Il 9 ottobre, nella Cattedrale di Asunción, il cardinale Adalberto Martínez Flores presiederà la Messa e il solenne affidamento all’arcangelo dell’arcidiocesi e dell’intero popolo paraguaiano. La spada sarà poi portata a Caacupé, Villarrica e San Lorenzo, prima del congedo ad Asunción il 18 ottobre. La peregrinatio, accompagnata da padre Suchy e dal vicerettore del santuario, padre Marco Arciszewski, coinciderà con i cinquant’anni di presenza dei padri micaeliti nel Paese. Anche in Messico e in altri Paesi latinoamericani si moltiplicano le iniziative dedicate all’arcangelo.

Negli Stati Uniti e in Canada, invece, la Quaresima di san Michele ha trovato una propria via di diffusione grazie a Exodus 90, apostolato cattolico maschile nato nel 2013 da un programma ideato da padre Brian Doerr per i seminaristi del Mount St. Mary’s Seminary di Emmitsburg, nel Maryland. Esteso in seguito ai laici, propone un metodo fondato su preghiera, ascesi e fraternità, per aiutare gli uomini a liberarsi da dipendenze e distrazioni. All’interno di questo percorso Exodus 90 ha rilanciato la St. Michael’s Lent : per quaranta giorni piccole fraternità di uomini si impegnano nella preghiera quotidiana, nel digiuno, nella sobrietà digitale e in incontri settimanali di verifica. Il programma prevede anche una veglia di un’ora alle due del venerdì mattina. La Quaresima micaelica diventa così una scuola di libertà dagli “idoli” contemporanei. Una cassa di risonanza ancora più vasta è Hallow, applicazione statunitense di preghiera cattolica lanciata nel 2018 e scaricata oltre 30 milioni di volte. Ha trasformato la Quaresima di san Michele in un itinerario digitale proposto in inglese, portoghese, spagnolo, polacco, francese, italiano e tedesco, adattandolo ai diversi Paesi attraverso il contributo di sacerdoti, artisti e testimonial. La presenza di san Michele si sta manifestando insomma in forme nuove e inattese. Dal Gargano alle Americhe e ritorno, una nuova “linea” sembra unire quanti invocano l’arcangelo guerriero come speciale aiuto nella lotta quotidiana contro Satana e il male, facendo risuonare la domanda racchiusa nel suo nome: «Chi è come Dio?».