Champions League, la finale sarà Arsenal-Psg
di Redazione
I parigini hanno eliminato il Bayern Monaco e il 30 maggio sfideranno i Gunners a Budapest
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May 6, 2026
Il Paris Saint Germain si qualifica alla finale di Champions League pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. La partita di andata a Parigi era terminata 5-4 per i francesi. A segno per i transalpini Dembelè (3'), il pari di Keane al 49' del secondo tempo. Il 30 maggio a Budapest i campioni d'Europa difenderanno il titolo,vinto nel 2025, contro l'Arsenal, che ha superato l'Atletico Madrid nell'altra semifinale.
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