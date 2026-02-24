Champions, Inter sconfitta ed eliminata dal Bodo Glimt
di Redazione
I nerazzurri hanno perso in casa 1 a 2 e dicono addio ai sogni europei. Avanti i norvegesi
1 min di lettura
Niente impresa per l'Inter nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt. Dopo aver perso 3-1 in Norvegia nella partita di andata, i nerazzurri cedono 2-1 anche a San Siro e sono eliminati dalla massima competizione europea. A decidere la gara le reti di Hauge al 58' ed Evjen al 72', inutile per i nerazzurri il gol di Bastoni al 76'.
