Champions da incubo per l'Atalanta: il Bayern ne fa sei
di Redazione
A Bergamo tedeschi padroni del campo: finisce 6 a 1. Settimana prossima il ritorno a Monaco di Baviera
1 min di lettura
March 10, 2026
Lezione durissima subita dall'Atalanta di Palladino in casa contro il Bayern Monaco. I tedeschi si impongono nettamente 6-1 alla New Balance Arena di Bergamo nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Kompany con questo successo ipoteca il passaggio ai quarti di finale rendendo una formalità la gara di ritorno tra una settimana all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.
