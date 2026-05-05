Champions, Arsenal prima finalista
di Redazione
I Gunners hanno battuto 1 a 0 l'Atletico Madrid a Londra. Il 30 maggio a Budapest, sfideranno la vincente tra Bayern Monaco e Psg
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May 5, 2026
L'Arsenal di Arteta è la prima finalista della Champions League, grazie al successo per 1-0 con il gol di Saka al 44', con gli inglesi che in finale, il 30 maggio a Budapest, sfideranno la vincente della sfida tra Bayern Monaco e Psg, che mercoledì giocheranno la semifinale di ritorno dopo il 5-4 parigino dell'andata.
I Gunners nella gara dell'Emirates sbloccano il risultato alla fine della prima frazione e tanto basta dopo il pareggio 1-1 in Spagna, e dopo 20 anni tornano nella finale di Champions.
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