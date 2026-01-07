Cgil: cinque proiettili contro la nostra sede a Primavalle

«Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede». Con queste parole, la Cgil di Roma e Lazio e la Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo hanno denunciato un'intimidazione subita nella notte tra martedì e mercoledì' nella Capitale.

«Abbiamo immediatamente chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti - ha aggiunto il sindacato -, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo. Atto per il quale non risultano rivendicazioni».

Immediata la solidarietà del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha parlato di «vile intimidazione», mentre la leader del Pd, Elly Schlein, secondo cui si è trattato di «un gesto di gravità inaudita».