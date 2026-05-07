Caso hantavirus, l'Ue ha attivato un meccanismo di protezione civile

La Commissione Ue ha ospitato una riunione a cui hanno partecipato le autorità sanitarie e di protezione civile degli Stati membri per «fornire gli ultimi aggiornamenti» sui casi di hantavirus a bordo della Hondius e per «garantire un buon coordinamento su questioni quali il rimpatrio, le linee guida sulla quarantena e la comunicazione dei rischi».

Lo ha riferito una portavoce dell'esecutivo Ue in serata. «La Commissione ha informato che il meccanismo di protezione civile è stato attivato dalla Spagna» ha spiegato, aggiungendo che «domani si terranno ulteriori discussioni per esaminare e definire i protocolli sulla quarantena e le linee guida».