Caserta, camionista investito e ucciso durante la protesta dei tir

Un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1, nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante. La colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale, qualche chilometro prima dello svincolo di Caserta Sud, e il 55enne, residente nel Napoletano, era sulla corsia lasciata libera, impegnato in una sorta di filtraggio dei tir, quando è stato travolto dalla vettura, il cui conducente si è fermato ed è stato denunciato.