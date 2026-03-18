Caro-carburanti, Consiglio dei ministri alle 19

Verso un decreto I ministri sono stati preallertati dopo le riunioni avvenute in mattinata a Palazzo Chigi: la premier Giorgia Meloni ha visto i ministri dell'Economia, Giorgetti, dell'Ambiente, Pichetto

Il Consiglio dei ministri potrebbe riunirsi in serata, attorno alle 19. I ministri, secondo diverse fonti di governo, sono stati preallertati dopo le riunioni avvenute in mattinata a Palazzo Chigi, in particolare quella a cui hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, con al centro il "dossier carburanti", a cui il governo lavora da giorni a causa dell'innalzamento dei prezzi dopo la crisi in Medio Oriente per la guerra in Iran, con un faro anche su possibili fenomeni di speculazione.

Si andrebbe verso il varo di un decreto-legge. In particolare con il titolare del Mef sarebbero state messe a fuoco le misure per contrastare le possibili speculazioni. Il vicepremier Matteo Salvini, che sta incontrando intanto le principali aziende petrolifere a Milano, ha parlato dell'auspicio di «scendere sotto 1,90 euro, non solo sotto i 2 euro"», riducendo così i prezzi alla pompa.

Dopo il Cdm Meloni partirà per Bruxelles, dove parteciperà al Consiglio Ue.