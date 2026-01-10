Carceri, agente ferita e molestata da detenuto minorenne

È successo nell'Istituto penale per minorenni di Bologna. La donna, che ha una prognosi di 7 giorni, è stata sentita dal ministro della Giustizia Carlo Nordio

Ieri nell'Istituto penale per minorenni bolognese del Pratello due agenti, di cui una donna, sono stati aggrediti. «La cosa ancora più grave sono le molestie ricevute da una nostra collega da parte di un detenuto che, da quanto ci è stato riferito, si sarebbe avvicinato con la probabile intenzione di abusarne sessualmente. L'agente, sotto shock, è stata portata in ospedale e ha avuto, per adesso, una prognosi di sette giorni», spiega Francesco Borrelli, vice segretario regionale del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe).

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, appresa la notizia, ha telefonato all'agente penitenziaria «manifestandole la sua affettuosa e totale solidarietà», si legge in una nota del Ministero. «Il Guardasigilli - prosegue la nota - ha assicurato un potenziamento dell'attenzione e delle risorse disponibili per evitare altri simili episodi, auspicando un celere intervento della magistratura per la individuazione e la punizione del colpevole».