Calcio, trasferte vietate fino a fine stagione per i tifosi di Roma e Fiorentina

Pugno duro del Viminale dopo gli scontri in autostrada tra tifosi della viola e giallorossi, avvenuti domenica scorsa. Il ministero dell'Interno ha disposto il divieto delle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica del campionato di serie A.

Il provvedimento arriva in una fase in cui sono tornati ad essere frequenti gli scontri fra tifosi. Alcuni giorni fa gli ultrà del Bologna hanno ingaggiato una violenta rissa a Como, prima della partita allo stadio Sinigaglia: ci sono stati due arresti e 53 denunce. Risale al 14 dicembre, invece, un episodio di guerriglia urbana davanti allo stadio di Marassi, fra i tifosi del Genoa e quelli dell'Inter, con gli ultras che si sono lanciati bombe carta, fumogeni e bottiglie e con un furgone e uno scooter che hanno preso fuoco, con l'intervento di polizia e carabinieri che hanno sparato lacrimogeni e con un denso fumo acre che ha avvolto le strade che portano allo stadio.

Domenica scorsa gli scontri più recenti, in autostrada poco dopo mezzogiorno, tra gruppi di tifosi della Roma e della Fiorentina, i quali hanno di fatto bloccato la A1 a Bologna per affrontarsi con mazze e spranghe. Decine di macchine e minibus hanno accostato nella corsa di emergenza: sono scese circa duecento persone che si sono affrontate. Il primo incontro sarebbe avvenuto all'autogrill di Cantagallo, in direzione nord dove si sono incontrati ultrà della Fiorentina, che stavano andando a Bologna per assistere alla partita delle 15 e della Roma che erano invece diretti a Torino dove i giallorossi erano impegnati alle 18.

Nell'incontro casuale all'autogrill non ci sarebbero stati scontri, ma sarebbe stato lanciato una specie di appuntamento, diffuso anche ad altri che stavano arrivando. Pochi chilometri dopo l'autogrill, prima dell'uscita di Casalecchio, molte macchine e alcuni mini-bus si erano fermati lungo la corsia d'emergenza ed erano scesi per fronteggiarsi: quasi tutti vestiti di nero, con il volto coperto da cappucci e sciarpe, con mazze, martelli, spranghe e caschi. Il tutto in piena autostrada, con un traffico non particolarmente intenso, ma comunque sostenuto. La circolazione, in direzione nord, di fatto è stata bloccata fino a che gli ultrà non sono ripartiti. Ci sono stati anche veicoli danneggiati.

A distanza di 48 ore da quegli episodi è arrivata la dura risposta del Viminale, con un provvedimento in cui viene anche fatto riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie.