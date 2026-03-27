Calcio, la finale degli spareggi sarà Bosnia-Italia

Sarà la Bosnia l’avversario dell’Italia martedì 31 marzo, nella finale degli spareggi per partecipare al Campionato mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. La nazionale bosniaca ha battuto a Cardiff quella del Galles per 4 a 2 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1 a 1 (totale 5 a 3). I gol tutti nel secondo tempo regolamentare: al vantaggio dei gallesi con James, aveva risposto a pochi minuti dalla fine il bosniaco Dzeko, che ha così portato a 73 il proprio record di reti con la nazionale. Dopo due tempi supplementari privi di gol, la partita è stata decisa ai calci di rigore. Il primo è stato sbagliato del bosniaco Demirovic, che si è fatto parere il tiro dal portiere Darlow. Poi il gallese Johnson ha tirato alto il terzo rigore della sua squadra, imitato al turno successivo dal compagno Williams che si è fatto parare la conclusione dal portiere Vasilj. Il tiro vincente e decisivo di Alajbegovic ha eliminato il Galles.

Per staccare il biglietto per l’America, l’Italia dovrà quindi superare la nazionale di Dzeko (ex centravanti di Roma, Inter e Fiorentina) che vanta una sola partecipazione al Mondiale, nel 2014 in Brasile. La vincente dello spareggio Bosnia-Italia sarà inserita nel gruppo B dei mondiali americani, che comprende Canada, Svizzera e Qatar.