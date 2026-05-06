Calcio: è morto Beccalossi, bandiera dell'Inter

Lo storico centrocampista e numero 10 della squadra milanese - mancato a Brescia, la sua città, dove ha anche giocato - avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio

È morto Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter e storico numero 10. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.