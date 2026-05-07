Calabria, un operaio precipita dal tetto e muore

Tragedia sul lavoro ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria. Un operaio, originario di Gioia Tauro, è precipitato dal tetto di un'abitazione privata mentre stava eseguendo dei lavori. L'uomo, sprovvisto di imbracatura, avrebbe impattato sull'asfalto, perdendo la vita sul colpo. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.