Bruxelles, primo pacchetto di sanzioni dell'Ue contro l'Iran

Divieto di ingresso nell'Unione Europea per il ministro dell'Interno e per altri 20 soggetti, tra cui alcuni alti funzionari degli apparati di sicurezza. Attesa per il pronunciamento sulle Guardie della rivoluzione

I ministri degli Esteri dell'Ue hanno adottato nuove sanzioni contro l'Iran. Nella lista delle misure restrittive - che includono il divieto di ingresso nel territorio europeo e il congelamento dei beni - entrano 21 soggetti, tra individui ed entità, coinvolti nella violenta repressione delle proteste nel Paese e 10 soggetti legati alla fornitura di armi da parte di Teheran alla Russia per la guerra contro l'Ucraina.

Le sanzioni individuali nei confronti di Teheran sono state approvate dai ministri degli Esteri dei Ventisette riuniti a Bruxelles in apertura di seduta. La decisione sulla designazione del Corpo delle Guardie della rivoluzione come organizzazione terroristica è invece attesa in una fase successiva dei lavori.

Tra le persone sanzionate dall'Unione Europa, c'è il ministro dell'Interno iraniano, Eskandar Momeni. Nel pacchetto sanzionatorio, spiccano anche altri alti esponenti dell'apparato di sicurezza e giudiziario iraniano. Tra questi, il procuratore generale Mohammad Movahedi-Aza, il capo della polizia di pubblica sicurezza Seyed Majid Feiz Jafari, oltre a quattro comandanti del Corpo delle guardie della rivoluzione e al comandante della forza speciale antiterrorismo Mohsen Ebrahimi. Le misure restrittive su di loro prevedono il divieto di ingresso nell'Ue e il congelamento dei beni.