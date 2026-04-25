Brindisi, rapina al McDonald's: a volto coperto in mezzo a famiglie con bambini

Ad agire sarebbero state tre persone. Il bottino sarebbe stato di poco superiore ai 500 euro

Una rapina è avvenuta venerdì sera al McDonald's del BrinPark di Brindisi. Il fatto ha destato molto scalpore perché,all'interno del locale c'erano famiglie con bambini. Ad agire sarebbero state almeno tre persone con il volto coperto e tute integrali.

A quanto si è appreso, uno dei rapinatori avrebbe minacciato con una pistola una dipendente facendosi consegnare il denaro che si trovava all'interno del registratore di cassa. Il bottino sarebbe stato di poco superiore ai 500 euro. La banda sarebbe poi fuggita a bordo di un'auto. Tanta la paura per chi si trovava in quei minuti nel locale. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dalla polizia.