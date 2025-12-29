Brescia, sequestrate 2,8 tonnellate di fuochi d'artificio

I militari della Guardia di finanza di Brescia hanno sequestrato fuochi d'artificio illegali e altamente pericolosi per 2.850 chili nel corso di 14 distinte operazioni condotte in tutta la provincia. In particolare, 1,1 tonnellate erano poste in vendita nell'ambito di attività commerciali senza che fossero rispettati i previsti criteri di sicurezza in quanto stipati in luoghi attigui a materiali infiammabili, oltre 5 quintali erano detenuti e posti in vendita da privati e quasi 4 quintali erano prodotti di costruzione artigianale, quindi in assenza dei requisiti di sicurezza. I fuochi così sottoposti a sequestro erano caratterizzati da pericolosità particolarmente elevata, con un contenuto di esplosivo netto complessivamente pari ad oltre 7 quintali. I controlli della Gdf hanno portato alla denuncia di 14 persone e a un arresto.