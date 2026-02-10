Bordighera, muore bambina di due anni: arrestata madre

Arrestata per omicidio preterintenzionale la mamma della bambina di due anni morta questa mattina a Bordighera, nell'Imperiese. La donna aveva raccontato che la piccola era caduta, ma che stava bene. Sempre secondo quanto ha riferito la donna alla pm, lunedì mattina si sarebbe accorta del peggioramento della bambina e avrebbe chiamato l'ambulanza. Quando sono arrivati i sanitari la piccola era già in arresto cardiaco e le manovre di rianimazione sono risultate inutili. Successivamente il medico legale avrebbe trovato sul corpo della bimba diversi lividi, alcuni dei quali procurati con oggetti contundenti, che parrebbero quindi frutto di colpi volontari. A insospettire gli inquirenti, anche gli spostamenti della donna. Dopo un lungo interrogatorio Manuela A., 43 anni, è stata arrestata nella serata di lunedì.