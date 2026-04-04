Bombe su mercato in Ucraina: 5 morti

Un attacco di droni russi contro un mercato nella città ucraina di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre 19. Il governatore locale, Oleksandr Ganja, ha reso noti su Telegram che le vittime sono tre donne e due uomini. Una ragazza di 14 anni è tra i 19 feriti ed è in condizioni critiche.