Bmw richiama 337mila auto nel mondo: «Rischio incendio»

La Bmw deve richiamare oltre 330mila auto in tutto il mondo a causa di preoccupazioni relative al rischio di incendio: lo ha dichiarato l'autorità di regolamentazione dei trasporti tedesca Kba, ordinando un secondo richiamo in meno di un mese. Circa 337mila auto, di cui 29mila in Germania, appartenenti a cinque modelli diversi, sono «potenzialmente interessate» dal problema di sicurezza, che riguarda il cablaggio del cruscotto, ha affermato la Kba. All'inizio di questo mese, Bmw ha annunciato che avrebbe richiamato centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo a causa del potenziale rischio di incendio causato dai motorini di avviamento.