Bimbo trapiantato, possibile l'arrivo di un nuovo cuore

Patrizia Mercolino, la madre di Domenico, il bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata dai sanitari dell'ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. C'è un nuovo cuore disponibile ma non si sa se sia compatibile. Lo si apprende da fonti della struttura ospedaliera. «C'è un cuore compatibile: alle 22,30 sapremo se è per Domenico», ha detto il legale della famiglia, avvocato Francesco Petruzzi. Intanto, oggi la madre ha ricevuto una telefonata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Avrete giustizia», ha detto la premier.