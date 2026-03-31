Benevento, intasca tangente di 4mila euro: dirigente del Comune arrestato

Fermato in flagranza di reato, con l'accusa di concussione. Il sindaco Mastella: è già stato sospeso, io sono profondamente rammaricato

Un dirigente del Comune di Benevento, Gennaro Santamaria, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato mentre intascava una tangente di 4mila euro. Nei suoi confronti l'accusa di concussione. «Allo stato attuale delle investigazioni preme chiarire - spiega il procuratore della Repubblica di Benevento, Nicola D'Angelo - che le condotte contestate attengono esclusivamente al profilo di responsabilità individuale del dirigente e non risultano estese, né riconducibili, ad altri settori o dinamiche gestionali della macchina amministrativa dell'Ente. L'attività d'indagine ha inteso cristallizzare la condotta isolata di uno specifico e circoscritto centro di interessi, senza che siano emersi elementi di connessione con la restante struttura comunale».

L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, trae origine dalla coraggiosa e dettagliata denuncia sporta da un libero professionista, amministratore di una società di progettazione locale. Il professionista ha riferito agli inquirenti una reiterata serie di condotte vessatorie poste in essere dal pubblico ufficiale il quale, abusando della propria posizione apicale, avrebbe indebitamente preteso un'ingente somma di denaro in cambio dello sblocco di procedimenti amministrativi e pratiche edilizie.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha detto di aver «appreso con stupore la notizia dell'arresto. Da quello che leggo si sarebbe trattato di un arresto in flagranza di reato per una ipotesi di concussione. Leggo anche del sequestro di somme di denaro in contanti. Se le ipotesi di reato dovessero corrispondere al vero, oltre ad essere parte offesa quale sindaco del Comune di Benevento, sarei profondamente rammaricato anche sul piano umano. Il segretario generale ha disposto la sospensione dal servizio del dirigente coinvolto».