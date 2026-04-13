Bbc: lo Stretto di Hormuz è stato attraversato da una prima nave dopo il blocco

L'emittente britannica ha citato dati di tracciamento navale che hanno monitorato il passaggio a poche ore dallo stop imposto dagli Usa. Due altre petroliere invece avrebbero fatto dietrofront

La Bbc riferisce di aver identificato quella che sembra essere la prima nave ad attraversare lo Stretto di Hormuz da quando gli Usa hanno imposto un blocco alle petroliere legate all'Iran e ai porti iraniani. Secondo i dati di tracciamento navale di MarineTraffic, la portacontainer Paya Lebar è diretta a Dubai, negli Emirati, dopo essere partita dall'India.

Un'altra nave, la petroliera Rich Starry, ha invertito la rotta durante l'avvicinamento allo Stretto, come mostra MarineTraffic. Non è chiaro se la nave, soggetta a sanzioni statunitensi, stesse tentando di attraversare lo stretto per poi uscire attraverso il Golfo dell'Oman. Anche una petroliera battente bandiera del Botswana, la Ostria, ha fatto dietrofront mentre tentava di attraversare lo stretto. Solo 41 minuti dopo la scadenza fissata da Trump, la nave ha cambiato la sua destinazione prevista, passando dall'Oman agli Emirati Arabi Uniti, dopo aver invertito la rotta, secondo un'analisi della Cnn sui dati di tracciamento navale di Kpler.