Bari, un operaio cade dal tetto di un capannone e muore

Il fatto è accaduto nella zona industriale di Modugno. I sindacati: tragedia annunciata, non è una fatalità

È morto dopo una caduta da circa sei metri un operaio di 30 anni, originario di Andria, rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nella zona industriale di Modugno, in provincia di Bari. Secondo quanto si apprende, l'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone quando, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato attraverso un lucernario, probabilmente su una superficie non portante.

L'impatto al suolo gli è stato fatale: all'arrivo degli operatori del 118 non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal dell'Area Metropolitana della Asl Bari, quali organo tecnico di accertamento dell'autorità giudiziaria, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

I rilievi sono tuttora in corso e le cause del decesso saranno stabilite con accertamenti medico-legali. La vittima lascia la moglie e un figlio piccolo.

Per Stefano Frontini, segretario generale Uil Puglia, «non è un incidente né un destino, ma una tragedia annunciata». Dura anche la presa di posizione della Cisl Bari Bat e della Filca Cisl, che parlano di «ennesima morte che non può essere archiviata come fatalità».