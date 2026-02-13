Bangladesh, il partito nazionalista Bnp rivendica la vittoria alle parlamentari

Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ha rivendicato la vittoria nelle prime elezioni parlamentari tenutesi dopo le proteste che hanno portato alla caduta del regime di ferro della premier Sheikh Hasina nel 2024. «La vittoria era attesa», ha dichiarato Salahuddin Ahmed del Bnp. «Non sorprende che il popolo del Bangladesh abbia riposto la sua fiducia in un partito filo-bangladese capace di realizzare i sogni espressi dai nostri giovani durante le rivolte», ha aggiunto il rappresentante del partito.

Gli Stati Uniti si sono congratulati col Bnp guidato da Tarique Rahman per la sua «vittoria storica», ha dichiarato l'ambasciata Usa a Dacca. «Gli Usa non vedono l'ora di collaborare con voi per realizzare obiettivi comuni di prosperità e sicurezza», si legge nella nota. E' dello stesso tenore il messaggio arrivato anche dal premier indiano Narendra Modi: «Questa vittoria è una testimonianza della fiducia che il popolo bengalese ripone nella vostra capacità di leadership», ha sottolineato, aggiungendo: «L'India continuerà a sostenere un Bangladesh democratico, progressista e inclusivo».

La coalizione guidata dal partito islamista Jamaat-e-Islami ha però messo in dubbio «l'integrità» della stessa consultazione. «Non siamo soddisfatti dell'iter che ha portato ai risultati», ha dichiarato Jamaat in una nota denunciando «ripetute incongruenze o manipolazioni nell'annuncio dei dati provvisori».