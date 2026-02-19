Bagnoli, avviate due indagini dalla Procura di Napoli

Un pool di magistrati della Procura di Napoli, tra cui figurano anche sostituti procuratori della Dda, sta indagando su Bagnoli, dopo la denuncia presentata di recente da un gruppo di cittadini in un clima di tensione e proteste contro i lavori per l'America's Cup. Secondo quanto si è appreso le inchieste sarebbero due. L'obiettivo degli inquirenti è verificare i presunti danni alla salute e all'ambiente, al centro dell'esposto depositato. Non si esclude che la lente dei pm riguardi anche le tensioni di piazza con il blocco da parte dei manifestanti dei camion e la scritta offensiva apparsa contro Manfredi.