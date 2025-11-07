Auto prototipo esplose a Napoli, in 6 andranno a processo
di Redazione
Il 23 giugno 2023 una Volkswagen prototipo prese fuoco e causò il decesso di una ricercatrice e di un tirocinante
1 min di lettura
November 7, 2025
Dovranno rispondere, a vario titolo, di omicidio colposo i sei indagati che a Napoli sono stati rinviati a giudizio dal giudice Ambra Cerabona nell'ambito del procedimento giudiziario sul grave incidente avvenuto sulla Tangenziale di Napoli, il 23 giugno 2023.
Quel giorno, una Volkswagen prototipo prese fuoco per poi esplodere causando il decesso della 66enne ricercatrice dell'istituto motori del Cnr Maria Vittoria Prati e del tirocinante di 25 anni Fulvio Filace. Il dibattimento prenderà il via il prossimo 20 gennaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA