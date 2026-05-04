In cammino con "Appy": dai percorsi all'alloggio, una bussola digitale per non perdersi

Di fronte alla crescita del turismo lento e spirituale, quattro imprenditori cattolici hanno creato AppyPilgrim uno strumento innovativo che dà al viaggiatore un supporto personalizzato, aggiornato e sempre fruibile a portata di smartphone, anche senza connessione a internet. E grazie all'Ai la guida veste i panni di una ragazza australiana di 26 anni, con una lunga chioma riccia

Un fenomeno ancora sotto traccia e forse sottovalutato ma assai interessante: è il turismo lento. Ancora meglio, il turismo spirituale dei cammini. Sarà per l’aumento dei prezzi e delle incertezze, per il bisogno di silenzio in un tempo che corre frenetico e un po' anche per il successo senza precedenti del film Buen camino con Checco Zalone, sta di fatto che il numero dei “camminatori” nel nostro Paese cresce ad una velocità nettamente superiore a quelli del turista “convenzionale”. Più 56% rispetto al 2024. Una domanda che fatica ad incontrare un’offerta strutturata, unica, che rimandi al pellegrino – che si muove tendenzialmente da solo – l’idea di potersi allontanare senza perdersi. Di isolarsi senza essere solo. A questo bisogno risponde oggi una App, frutto dell’ingegno di quattro persone di generazioni diverse, accomunate da un background culturale e di valori condivisi all’interno dell’Unione imprenditori e dirigenti cattolici.

La forza di AppyPilgrim, questo il suo nome, consiste nell’essere il primo “mezzo” in Italia a dare al viaggiatore un supporto personalizzato, aggiornato e sempre fruibile, anche in assenza di connessione internet. Mappe, guide, informazioni culturali, punti di interesse e risorse di emergenza sono disponibili offline, completamente e senza degradazione. “Ma la nostra App fa molto di più - dice Valerio Rositani, uno dei co-founder - offre un pacchetto completo nello stesso spazio”, senza il bisogno cioè di andare a cercare su altri siti, scrollare, per poi incrociare i dati tra loro. Che sia il biglietto del treno, la prenotazione di un B&B o di un ostello (con preferenza verso gli operatori locali indipendenti), o la visita di un museo. Tutto nel massimo rispetto della privacy e grazie ad accordi con partner importanti come Trenitalia. L’App infatti è “interamente autofinanziata e il guadagno arriva in percentuale dalle singole transazioni”, per cui “aumentare i servizi significa migliorare l’offerta e allo stesso tempo avere maggiori ricavi”. Come in un normale mercato.

Il selfie del team di AppyPilgrim, in cammino con "Appy" / Ufficio stampa

Ma come funziona? “Il primo step – continua Rositani – è il quiz della personalità”. AppyPilgrim vuole capire - per esempio – se ha di fronte un esploratore o un sognatore, così da proporre i cammini più adatti. Con un semplice click poi, si inizia a viaggiare tra diverse alternative in una vera e propria esperienza immersiva. Questo perché chiese, abbazie, siti archeologici, punti panoramici, sorgenti, rifugi, farmacie, alloggi, ristoranti — l'intero tessuto della vita lungo un percorso — sono mappati e geolocalizzati. Finanche gli alberi monumentali. Prima e durante il viaggio. Ma non finisce qui, l’App crea “comunità” mettendo i pellegrini in contatto tra loro per poi, se lo vogliono, incontrarsi lungo il cammino. Agevola inoltre il senso di “bene comune” tramite donazioni volontarie per opere in ristrutturazione, anche semplici fontanelle. Rafforza il territorio con un turismo che non è mordi e fuggi. Da non sottovalutare infine la presenza, lungo i percorsi, di sensori – funzionanti anch’essi offline – che segnalano, per dirne una, la temperatura dell’aria o la presenza di incendi in zone limitrofe… Dietro tutto c’è ovviamente l’Intelligenza Artificiale che nel caso di AppyPilgrim veste i panni di una ragazza australiana di 26 anni. Si chiama Appy, ha una lunga chioma riccia, e “non ti lascia mai solo”, conclude Rositani. AppyPilgrim sbarca ora sul mercato e punta a coprire più di 500 cammini in 44 Paesi. È tra le più estese del suo genere a livello mondiale.