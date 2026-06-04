BCC San Marzano aiuta il Banco Alimentare di Puglia con un milione di pasti

Un milione di pasti su base annua per sostenere le persone e le famiglie che vivono una condizione di disagio economico e sociale in Puglia. È l'impegno assunto da BCC San Marzano (gruppo Cassa Centrale) nell'ambito del progetto "Contrasto al disagio alimentare", promosso dal Banco Alimentare della Puglia e presentato oggi a Taranto. Si tratta di un'alleanza tra finanza cooperativa e solidarietà organizzata per dare una risposta concreta all'emergenza alimentare che interessa un numero crescente di famiglie pugliesi. Secondo i dati più recenti, in Italia oltre 13,5 milioni di persone, pari al 23,1% della popolazione, sono a rischio di povertà o di esclusione sociale. In questo scenario si muove il Banco alimentare della Puglia attraverso una rete di 156 organizzazioni partner territoriali partner - la più estesa catena di sostegno alimentare della Puglia - che già nel 2025 ha assistito oltre 44mila beneficiari, distribuendo più di 2,4 milioni di chili di alimenti per un valore economico complessivo vicino ai 6 milioni di euro.

Nel Tarantino, il Banco alimentare della Puglia nel 2025 ha aiutato 22.751 persone, di cui 14.313 solo a Taranto. Al Banco alimentare la BCC San Marzano - come hanno spiegato in una conferenza stampa il presidente, Emanuele Di Palma, e il presidente di Banco Alimentare Puglia, Luigi Riso - fornirà il sostegno economico necessario a prelevare, trasportare e gestire le derrate alimentari da gruppi industriali - che sono prevalentemente al Nord - e catene distributive e poi veicolarle in Puglia. Inoltre, sarà effettuato anche quest'anno il progetto che vede affluire a Banco alimentare una parte dei pasti preparati da Costa crociere per i propri passeggeri durante la sosta delle navi a Taranto. «Il progetto - dicono Di Palma e Riso - punta a rafforzare ulteriormente questa capacità di intervento, incrementando il recupero e la distribuzione delle derrate alimentari, migliorando il valore nutrizionale degli aiuti e sostenendo l'efficienza della rete logistica e organizzativa del Banco alimentare». Tra i risultati attesi figurano il recupero di ulteriori 400 tonnellate di alimenti, l'organizzazione di una giornata nazionale di raccolta alimentare con l'obiettivo di raccogliere altre 100 tonnellate di prodotti, il raggiungimento di circa 1.300 beneficiari con un'offerta alimentare di qualità e appunto la distribuzione di un milione di pasti aggiuntivi nell'arco di un anno grazie al sostegno della Banca di credito cooperativo San Marzano, che ha lanciato questo progetto nell'anno in cui ricorre il 70esimo anniversario dalla fondazione.

Per quest'istituto creditizio pugliese, nato nel 1956 e attivo oggi in 35 comuni delle province di Taranto, Brindisi e Lecce, con oltre 27mila clienti, 2.500 soci e una presenza sempre più orientata allo sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio, l'iniziativa si inserisce nel solco della propria missione di banca cooperativa orientata alla creazione di valore sostenibile per soci, clienti e comunità. Da 70 anni la Banca affianca all'attività creditizia una forte vocazione mutualistica e sociale, promuovendo iniziative capaci di generare valore condiviso per famiglie, imprese e comunità. Nel solo 2025 BCC San Marzano ha sostenuto infatti oltre 138 iniziative di interesse collettivo.