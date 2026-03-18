Attacco missilistico contro Israele, morta coppia 70enni in un sobborgo di Tel Aviv

Nella notte le squadre di soccorso israeliane sono intervenute in 34 luoghi in tutto il Paese, colpiti da missili iraniani e di Hezbollah, tra i quali otto di grave entità. Tra i luoghi colpiti c'è l'edificio residenziale a Ramat Gan, dove una bomba a grappolo ha ucciso una coppia di 70enni, la stazione ferroviaria centrale Savidor di Tel Aviv, un'abitazione a Karmiel, nel nord di Israele, dove una persona è rimasta ferita, l'incendio di un magazzino a Mishmar Hashiva, nell'Israele centrale, e un incendio di sterpaglie vicino a Gerusalemme.

In particolare, per quanto riguarda la coppia di 70enni rimasta uccisa, le bombe hanno fatto crollare il tetto su di loro, che si trovava nella propria stanza. «Sfortunatamente, questa coppia non si era rifugiata in una camera più sicura quando è suonato l'allarme», secondo quanto ha riferito il portavoce delle forze dell'ordine, Dean Elsdunne. Il bilancio in Israele della guerra contro la Repubblica islamica cresce così a 14 morti.