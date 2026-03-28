Attacco israeliano in Libano, sono stati uccisi tre giornalisti
di Redazione
Due reporter lavoravano per emittenti considerate vicino a Hezbollah: la loro auto è stata colpita nel sud del Paese. Colpito anche un cameraman
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March 28, 2026
Tre giornalisti libanesi sono stati uccisi da un raid israeliano sulla loro auto nel sud del Libano. Lo ha affermato una fonte militare all'Afp.
Tra i tre giornalisti libanesi uccisi nell'attacco che ha preso di mira la loro auto, c'era un corrispondente di un'emittente affiliata a Hezbollah, secondo quanto riferito da una fonte militare all'Afp. Al Shouaib, del canale Al-Manar di Hezbollah, e Fatima Fatouni di Al-Mayadeen, considerata vicina al movimento sostenuto dall'Iran, sono stati uccisi a Jezzine, insieme al fratello di Fatouni, un cameraman, ha affermato la fonte.
Le due emittenti televisive, Al-Mayadeen e Al-Manar, hanno confermato la morte dei loro giornalisti. Al-Manar, che significa Il Faro, è considerata l'emittente televisiva ufficiale di Hezbollah, il partito e milizia sciita libanese ed è stata fondata nei primi anni '90. Al-Mayadeen vuol dire Le Piazze ed è una tv lanciata nel 2012: si tratta di una rete satellitare panaraba con sede a Beirut. Entrambi i canali televisivi hanno una linea editoriale anti-israeliana e anti-americana.
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