Attacco hacker a La Sapienza, disagi per gli studenti. L'ateneo: al lavoro per ripristinare tutto

Attacco hacker all'Università La Sapienza di Roma. Il sito istituzionale dell'università e il portale Infostud sono irraggiungibili ormai da stamane e gran parte e delle attività amministrative dell'ateneo è rimasta di fatto paralizzata. Si tratta di un ransomware, un attacco cioè con richiesta di riscatto, che ha colpito e bloccato diversi sistemi e servizi dell'ateneo.

Gli esperti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono al lavoro con i tecnici dell'Università per cercare di ripristinare i server ma anche se non ci sono ancora rivendicazioni né richieste di denaro, si tratta - a quanto si è appreso - di un attacco di portata rilevante; il ripristino del sistema quindi potrebbe non essere immediato e richiedere qualche giorno per tornare alla normalità. Intanto in via precauzionale, e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, è stato disposto l'immediato blocco dei sistemi di rete.

Una task force tecnica è al lavoro per analizzare l'estensione dell'incidente e avviare le procedure di bonifica e ripristino graduale dell'infrastruttura anche facendo affidamento sui sistemi di backup, di cui l'ateneo dispone, che non sono stati compromessi. L'ateneo «sta adottando tutte le misure necessarie, in coordinamento con i referenti delle strutture didattiche e amministrative, per dare continuità alle prove d'esame. L'attività didattica prosegue regolarmente. La priorità - fa sapere l'ateneo - è il ripristino della piattaforma Infostud e di tutti i servizi a supporto della comunità studentesca e dell'intera comunità universitaria».

Nel frattempo, però, i disagi non mancano. Alcune sigle studentesche segnalano centinaia di chiamate arrivate già dalle prime ore del mattino: studenti impossibilitati a prenotare gli appelli d'esame, scaricare i bollettini per il pagamento delle tasse o anche solo consultare il proprio libretto universitario e verbalizzare i voti.