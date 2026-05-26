Arbitro sedicenne aggredito dopo espulsione
di Redazione
Sconcertante episodio nel campionato sardo di Terza categoria
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May 26, 2026
Ultima partita del campionato di calcio di Terza categoria. Domenica 24 maggio, sul campo di Usini, nel nord Sardegna, la gara fra Gymnasium Sassari 2022 e Monserrato regala l'ennesimo episodio di violenza contro un arbitro. Questa volta ad essere aggredito è un direttore di gara appena 16enne, schiaffeggiato e spintonato da un giocatore della Gymnasium che non ha gradito il cartellino rosso esibito nei suoi confronti in seguito a una doppia ammonizione.
L'arbitro, immediatamente difeso e confortato dagli altri giocatori e dai dirigenti di entrambe le squadre, è riuscito a tenere la calma, ma vista la situazione ha sospeso la partita con il triplice fischio. Impossibile continuare dopo quello che aveva subito.
Il video, finito subito sui social, è diventato virale: tutto succede mentre la partita scorre tranquilla verso la fine, nel caldo pomeriggio domenicale. Nessuna delle due squadre ha ambizioni di classifica: la Gymnasium è penultima con 12 punti, ed è in vantaggio 3-2 sul Monserrato, non in graduatoria. La palla varca la linea laterale e il giocatore con la maglia n. 30 della Gymnasium la calcia con forza per allontanarla il più possibile. L'arbitro gli sventola sotto gli occhi il cartellino giallo. È il secondo, quindi scatta anche il rosso. Il calciatore è incredulo e reagisce nel peggiore dei modi: urla contro il direttore di gara, gli si avvicina e lo colpisce al volto con uno schiaffo, per poi spingerlo via e allontanarsi imprecando. Tutti i giocatori e i dirigenti di entrambe le squadre scattano verso i due. Allontanano il numero 30 della Gymansium e fanno capannello attorno all'arbitro per rassicurarlo e sincerarsi che stia bene. Qualcuno lo abbraccia anche, in maniera protettiva. Lui, che nonostante la giovanissima età ha già alle spalle un'esperienza di 300 partite e ha diretto anche in Prima categoria, fischia la fine anticipata. Sarà il giudice sportivo a stabilire risultato e sanzioni.
La condanna dell'aggressione e unanime e arriva anche dalla Figc provinciale di Sassari: «Prendiamo nettamente le distanze da questi atteggiamenti che tanto facciamo per combattere e prevenire, cercando di inculcare nelle società e nei calciatori i valori del rispetto per arbitri e avversari, dello sport come momento di incontro e di sano divertimento», afferma il vicepresidente provinciale, Giovanni Ruiu, responsabile proprio per la Terza categoria. «L'aspetto positivo di questo deprecabile episodio è che il giocatore è stato subito isolato ed entrambe le squadre hanno difeso il direttore di gara. Questo significa che l'ambiente è sano e sereno, e sa reagire a questi fatti sporadici».
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