Appello dell'Onu: lasciar passare gli aiuti umanitari dallo stretto di Hormuz

Il capo delle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, si è rivolto a «tutte le parti in conflitto» in Medio Oriente a lasciare passare «in tutta sicurezza» gli aiuti umanitari per lo Stretto di Hormuz. «Le catene di approvvigionamento umanitarie sono fragili. Quando le rotte chiudono e i costi salgono alle stelle, gli aiuti che possiamo fornire diminuiscono e quelli che ne hanno più bisogno sono i primi ad esserne privati», ha scritto in un comunicato. Secondo Fletcher, «milioni di persone sono in pericolo».