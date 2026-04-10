Antimafia, verso un nuovo filone d'inchiesta sulle infiltrazioni in politica
di Redazione
Martedì prossimo l'argomento verrà affrontato dall'ufficio di presidenza della commissione parlamentare
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April 10, 2026
Martedì 14 aprile in ufficio di presidenza della commissione parlamentare antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, sarà affrontato il tema di un'eventuale nuovo filone di inchiesta sulle infiltrazioni della mafia nella politica. L'argomento, quindi, non riguarda inchieste specifiche già in corso nella commissione e si avvarrà delle proposte di tutte le componenti della commissione.
Sempre martedì prossimo, è previsto il seguito dell'audizione di Salvatore De Luca, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. L'audizione è in programma per le ore 11.
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