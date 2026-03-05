Anche il vescovo di Teheran nel convoglio della Farnesina giunto in Azerbaigian

La comunicazione è arrivata dalla Farnesina. Tra le 50 persone evacuate dall'Iran c'era pure il cardinale Mathieu e il vice nunzio in Iran

C'erano anche il vescovo di Teheran, il cardinale belga Dominique Joseph Mathieu, e il vice nunzio in Iran, nel convoglio con cui la Farnesina ha trasferito una cinquantina di italiani dal territorio iraniano in Azerbaigian. Lo ha spiegato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Si tratta di «una missione che ha coinvolto 50 italiani che erano a Teheran hanno appena passato il confine azero e sono in sicurezza» ha precisato il titolare della Farnesina, dicendo che l'ambasciatrice Paola Amadei «è stata l'ultima a lasciare la sede diplomatica».

«Il personale dell'ambasciata italiana a Teheran - ha assicurato - continuerà a lavorare presso la nostra sede diplomatica di Baku».