Amsterdam, ordigno contro una scuola ebraica

Sale l'allarme attentati in Europa. Un'esplosione si è verificata in nottata presso una scuola ebraica ad Amsterdam, nel quartiere Amsterdam-Buitenveldert: lo ha reso noto la sindaca Femke Halsema. Halsema ha parlato di un "atto di aggressione" deliberato contro questa scuola, aggiungendo che i danni provocati dall'esplosione "sono stati limitati". La polizia sta analizzando riprese di telecamere di sorveglianza in cui si vedrebbe l'individuo sospettato di aver fatto esplodere l'ordigno.

Intanto la Cnn ha rivelato che l'assalitore responsabile dell'attacco di giovedì contro la sinagoga alle porte di Detroit, in Michigan, era stato precedentemente segnalato nei database del governo Usa per i suoi legami con presunti membri del gruppo militante Hezbollah. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha spiegato che Ayman Mohamad Ghazali, 41 anni, ha lanciato un veicolo carico di esplosivi contro il Temple of Israel di West Bloomfield. Il veicolo ha poi preso fuoco, in quello che l'Fbi ha definito un "atto di violenza mirato contro la comunità ebraica".