Allarme di Cittadinanzattiva: un italiano su tre ha difficoltà a trovare farmaci

Oltre un terzo dei cittadini ha incontrato delle difficoltà nel reperire i farmaci. Il disagio è più marcato per i pazienti con malattie croniche: circa uno su dieci ha subito ritardi che ne hanno messo a rischio la continuità delle cure. A evidenziare l'impatto delle carenze sono i dati dell'ottava edizione del "Rapporto sulla farmacia", presentato a Roma da Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma.

Le carenze di farmaci possono verificarsi periodicamente per diversi motivi, per eccesso di richieste di alcune molecole, come è accaduto durante la pandemia Covid, per la chiusura di un'azienda o di una linea di produzione o, come inizia a verificarsi ora, a causa dell'impatto della crisi energetica, per la difficoltà delle aziende di sostenere costi di produzione in continua crescita non "scaricabili" nel prezzo al dettaglio come invece avviene per altre merci. In questo contesto, la farmacia può però essere un punto di riferimento, diventando un luogo di aiuto per chi ha bisogno.

«I farmacisti - sottolinea Marco Cossolo, presidente di Federfarma - possono, ad esempio, proporre la sostituzione del farmaco prescritto ma carente con uno equivalente (o generico), che ha la stessa efficacia e lo stesso principio attivo pur essendo "no logo". Possono, inoltre, verificare la disponibilità presso altri distributori o farmacie e segnalarne la carenza al medico, che può modificare la terapia».