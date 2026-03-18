Al via l'ecobonus per ciclomotori e motocicli

Parte da oggi le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli. A partire dalle 12.00, ricorda il Mimit in una nota, i concessionari potranno prenotare, tramite il portale dedicato, l'incentivo rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido.

Per il bonus la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: in particolare 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026. Il contributo, rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie da L1 a L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3.000 euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4.000 euro. La misura è gestita da Invitalia per conto del Mimit.