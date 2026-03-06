Aggredisce e sequestra una donna, uomo sottratto al linciaggio a Napoli

Il fatto è avvenuto giovedì sera nel quartiere del Vomero. L'aggressore era in cura per problemi psichiatrici. La donna ha riportato ferite al volto e alle braccia

È stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi e sequestro di persona, l'uomo, già in cura per problemi psichiatrici, che nella serata di giovedì a Napoli ha sequestrato, ferito e trattenuto sotto la minaccia di un coltello per circa 15 minuti una donna di 32 anni.

L'episodio è avvenuto in via Simone Martini, quartiere Vomero, su un bus della linea C32 dell'Azienda napoletana mobilità. L'aggressore, un 39enne residente nel quartiere di Pianura, che non conosceva la vittima, avrebbe agito senza motivi apparenti.

È stato poi catturato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli che lo hanno sottratto a un tentativo di linciaggio da parte della folla presente. La vittima, una donna di 32 anni, ha riportato ferite al volto e alle braccia. È cosciente, non in pericolo di vita ed è stata ricoverata nell'ospedale Cardarelli di Napoli.