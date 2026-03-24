Aereo militare precipita in Colombia: almeno 60 vittime
di Redazione
Non sono ancora note le cause dell'incidente. A bordo del velivolo c'erano 121 persone, soprattutto appartenenti alle forze armate. Si esclude che lo schianto sia dovuto ad un'azione dei tanti gruppi armati che operano nel Paese
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March 24, 2026
Un aereo dell'aeronautica militare colombiana con 121 persone a bordo è precipitato poco dopo il decollo. Le vittime sono almeno 60, secondo quanto riportano i giornali locali, con diversi altri dispersi e feriti. L'incidente è avvenuto nel Sud del Paese, in una zona di foresta amazzonica (l'aereo era decollato da Puerto Leguizamo e sembra abbia percorso poco più di due chilometri prima di schiantarsi al suolo). A bordo ci sarebbero stati soprattutto militari delle forze armate. Le immagini mostrano i resti dell'aereo avvolti dal fuoco. Il presidente colombiano Gustavo Pedro ha descritto l'accaduto come «un terribile incidente che non sarebbe dovuto accadere», in un lungo post sui social. Il ministro della difesa, Pedro Sanchez, ha dichiarato che non sono note le cause dell'accaduto, e che «l'aereo era in condizioni di volo e l'equipaggio regolarmente qualificato». «Questo evento è profondamente doloroso per tutto il Paese» ha aggiunto, «Speriamo che le nostre preghiere possano contribuire ad alleviare in parte il dolore». Per il momento, le autorità escludono che l'incidente sia stato causato da uno dei gruppi armati che agiscono nel Paese. L'aereo precipitato era un Hercules C-130, un mezzo utilizzato spesso in Colombia per il trasporto delle truppe militari, soprattutto all'interno del Paese. A febbraio, un altro incidente aveva coinvolto un altro Hercules C-130. L'aereo si è schiantato nella città di El Alto, causando la morte di 20 persone.
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