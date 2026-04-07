Accoltella i genitori e il fratello nella notte, fermato 21enne a Fano

Un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello sedicenne. È successo a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, intorno alle 4 del mattino e a dare l'allarme alle forze dell'ordine è stata la madre. Il ragazzo ora è stato fermato e portato in caserma dai carabinieri con l'accusa di tentato triplice omicidio.

I tre feriti sono trasferiti dalla loro abitazione di Via XII Settembre, luogo dove è avvenuta l'aggressione, all'ospedale regionale di Torrette di Ancona: sarebbero particolarmente gravi le condizioni del padre 46enne. Sono in corso le indagini per comprendere la dinamica del triplice tentato omicidio.