A Trieste è stata scoperta una fabbrica abusiva di sigarette
di Redazione
Operazione della Guardia di finanza, che ha smantellato un'associazione criminale dedita al contrabbando di tabacchi: 29 indagati, 3 arresti
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April 9, 2026
Torna il fenomeno del contrabbanmdo di sigarette, se mai era scomparso. La Guardia di finanza di Trieste ha smantellato un gruppo criminale composto da persone di nazionalità straniera e italiana, che aveva realizzato nelle province di Udine e Trieste una rete produttiva e logistica di sigarette prodotte in Friuli e commercializzate in vari paesi del Nord Europa. Notevole il volume d'affari, che ha toccato gli 89 milioni di Euro. Gli investigatori, coordinati dalla procura antimafia, hanno scoperto una vera e propria "fabbrica occulta" di sigarette dove lavoravano e alloggiavano clandestinamente 21 migranti. Sono stati sequestrati impianti, macchinari, auto e oltre 70 tonnellate di tabacchi di contrabbando. Indagate in tutto 29 persone, di cui 3 sono state arrestate in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip.
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