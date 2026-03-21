A Roma incidente tra un'auto e una microcar: muore un 17enne

La vittima era al volante della microcar. L'uomo alla guida della vettura è rimasto ferito ed è stato sottoposto all'alcoltest

Un incidente mortale è avvenuto nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma, sulla carreggiata in direzione Ostia. A scontrarsi, intorno alle 2, un'auto e una microcar.

Nell'impatto è morto un ragazzo di 17 anni al volante della microcar, mentre il passeggero è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Ferito anche l'uomo alla guida dell'auto, un 53enne italiano, trasportato in ospedale dove è stato sottoposto inoltre agli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati dagli agenti del IX Gruppo Eur, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.