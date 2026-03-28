A Meloni l'interim del Turismo. Colloquio tra la premier e Mattarella

Venerdì sera una nota è stata diffusa da Palazzo Chigi, dopo l'uscita di scena della ministra Daniela Santanché. «Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - sottolinea la nota - ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per proporre l'assunzione dell'interim del Ministero del Turismo. Il Capo dello Stato ha poi firmato il decreto per il conferimento dell'interim».

Sempre ieri, la premier ha rivolto «un ringraziamento al ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano. Il governo continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell'economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all'Italia".